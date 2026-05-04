LA TNT DE EMPERATRIZ SUBCAMPEONA NACIONAL Y RODRIGO FERNÁNDEZ 2° ENTRE LOS PASISTAS.

En el Encuentro Nacional de Baterías 2026 en Gral. Galarza, la batería de Concordia hizo podio junto a Imperio Bahiano, ratificando su poderío escénico.

En el máximo encuentro nacional de baterías y batucada celebrado este fin de semana en Gral. Galarza, la Batería TNT de Comparsa Emperatriz se consagró Subcampeona Nacional en la edición 2026. Además, Rodrigo Fernández obtuvo el 2° puesto entre los 35 pasistas de batería que compitieron.

El certamen, el más importante del país, reunió a casi 40 baterías de todo el territorio. La batería campeona fue Ara Bera de Corrientes, mientras que el subcampeonato quedó compartido entre la TNT e Imperio Bahiano. El tercer puesto fue para Copacabana, también de Corrientes Capital.

La TNT, actual campeona de Concordia, volvió a destacarse como la batería más numerosa del certamen, generando gran expectativa por su presencia y participación. Con una presentación imponente, Emperatriz ratificó su poderío en el rubro y su impactante presencia escénica, como nos tiene acostumbrados en cada desfile de Concordia y en cada evento en el que participa.

Este nuevo podio nacional consolida a la Batería TNT como una de las más importantes del país y a Emperatriz como una comparsa en constante evolución y crecimiento, donde el trabajo, la organización y la superación son la clave del éxito de la comparsa más grande y ganadora de Concordia.

“Esto es fruto del trabajo constante de cada integrante y del cuerpo de directores. La comparsa de la Asociación Social, Cultural y Deportiva Emperatriz hace muchos años dejó de ser de un carnaval local para trascender fronteras por su trabajo, puesta en escena y la dedicación de su gente. ¡Felicitaciones a todos!”, expresó Eduardo Cristina, presidente de la Comisión Directiva.

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