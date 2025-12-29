EL EJECUTIVO APUNTA A UNA CAJA MIXTA MODERNA, ACTUALIZADA Y OPTIMIZANDO LOS GASTOS

El Ejecutivo Municipal trabaja en distintas acciones que apuntan a modernizar y actualizar el funcionamiento de la Caja Municipal de Préstamos, Sociedad de Economía Mixta ya que la entidad se rige por una Ordenanza que data del año 1940.

El objetivo es adaptar la Caja Mixta a la nueva realidad financiera, modernizando su actividad, relanzando la tarjeta de crédito, fortaleciendo el trabajo conjunto con distintos comercios de la ciudad y desarrollando acciones de mayor control y ordenamiento que lleva adelante la gestión en las distintas áreas de la Municipalidad de Concordia.

La optimización del gasto es otra de las acciones en las que se trabajará. Un ejemplo de ellos es que los concejales Eliana Lagraña y Felipe Sastre fueron designados como vocales del Directorio, función que cumplirán ad honorem. Sus cargos serán enviados al Concejo Deliberante para ser ratificados.

La Caja Mixta tiene en la composición de su capital accionario la participación de la Municipalidad de Concordia en un 50%, mientras que el otro 50% pertenece a capitales de particulares que operan con la entidad, como el caso de la Uoemc, Sindicato de Luz y Fuerza, entre otros.