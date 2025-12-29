Local Concordia

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE FIN DE AÑO

29 diciembre, 2025
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE FIN DE AÑO

Desde la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia se informa cómo funcionará el servicio durante los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.

Se solicita a la comunidad en general respetar el cronograma y colaborar de esta manera con el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la higiene urbana.

31 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

1 de enero de 2026

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).

