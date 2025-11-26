El Lago de Salto Grande se prepara para un importante desafío deportivo binacional

Este domingo 30, el Lago de Salto Grande será escenario de la segunda fecha del ‘‘Circuito Binacional de Triatlón Jeep 2025/2026’’, una edición que por primera vez incorpora carácter binacional al sumar a la ciudad de Salto (R.O.U.) como sede dentro del calendario deportivo. La jornada reunirá a triatletas de ambos países en una competencia que combina natación, ciclismo y pedestrismo en uno de los escenarios naturales más atractivos de la región.

El encuentro se desarrollará en Puerto Luis y contará con la organización de la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas, con las modalidades Sprint y Estándar. La elección de este sector del Lago de Salto Grande se debe a que sus condiciones naturales y su accesibilidad permiten el óptimo desarrollo de competencias de este tipo, garantizando un trazado seguro y atractivo para todos los competidores.

Las actividades comenzarán el domingo a las 8:45 con la etapa de natación, cuya largada será desde Playa Punta Bonita:

Sprint: 750 metros

Estándar: 1500 metros

A pocos metros se ubicará el punto de partida y llegada del ciclismo:

Sprint: 20 kilómetros

Estándar: 40 kilómetros

Y luego, la competencia finalizará con la instancia de pedestrismo:

Sprint: 5 kilómetros

Estándar: 10 kilómetros

La entrega de premios está prevista cerca de las 12:00, cerrando una mañana que reunirá a deportistas de toda la región y también del país vecino, en un circuito que continúa consolidándose como un atractivo destacado dentro del calendario de pruebas combinadas del litoral.

Desde La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), presidida por Eduardo Cristina y dependiente de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, se destaca la importancia de que eventos de esta magnitud elijan al Lago de Salto Grande como sede, ya que no solo ayuda al desarrollo deportivo, sino también al desarrollo turístico y económico, fortaleciendo el posicionamiento del mismo y la región como un excelente destino deportivo.