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ENCUENTRO DE JUEGOS ALTERNATIVOS PARA ADULTOS MAYORES EN LA COSTANERA

27 abril, 2026
maxi
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ENCUENTRO DE JUEGOS ALTERNATIVOS PARA ADULTOS MAYORES EN LA COSTANERA

La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, llevará adelante un Encuentro de Juegos Alternativos destinado a personas mayores, con el objetivo de promover la actividad física, la recreación y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

La propuesta se realizará el próximo miércoles 29 de abril, de 9:00 a 11:00 horas, en el Campo de los Deportes de la Costanera de Concordia, y estará coordinada por el profesor Miguel Pérez Saipe. La jornada incluirá actividades recreativas, dinámicas grupales y ejercicios adaptados, pensados para fomentar el movimiento, el compañerismo y el bienestar integral de los participantes.

Desde la organización destacaron que este tipo de encuentros buscan generar espacios inclusivos donde los adultos mayores puedan mantenerse activos, compartir experiencias y fortalecer su salud física y emocional en un entorno al aire libre.

La Jefa del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, Gladys Portugal, señaló que “estos espacios son fundamentales porque promueven el envejecimiento activo y saludable. No se trata solo de hacer actividad física, sino de encontrarse, socializar y seguir construyendo comunidad entre nuestros adultos mayores”.

Asimismo, destacó que la iniciativa forma parte de una agenda permanente de actividades impulsadas por el municipio: “Desde el área trabajamos para ofrecer propuestas que acompañen a las personas mayores, generando oportunidades de participación, recreación y bienestar durante todo el año”.

El encuentro está abierto a adultos mayores de la ciudad que deseen participar de una mañana diferente, combinando juegos, movimiento y recreación en un espacio natural emblemático de Concordia.

Con estas acciones, el municipio continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a la inclusión, la participación activa y la mejora de la calidad de vida de las personas mayores.

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