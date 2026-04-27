INTERNACIONALIZACIÓN DEL AEROPUERTO COMODORO “J.J. PIERRESTEGUI” PARA VUELO SANITARIO

En las primeras horas de la tarde del domingo, la terminal de la ciudad de Concordia, recibió un vuelo que trasladó una paciente hacia Uruguay.

El operativo desplegado, contó con la participación de ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) PSA (Policía Seguridad Aeroportuaria) EANA (Empresa Argentina Navegación Aérea), Dirección Nacional de Migraciones, ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) Bomberos Zapadores, Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia, personal de la Torre de Control, personal del Aeropuerto (EDAAC) y Servicio Meteorológico Nacional. Logrando una acción coordinada entre múltiples actores del sistema de salud, seguridad, transporte y logística, que permitió ser realizado en el tiempo y con el objetivo previsto.

La aeronave utilizada en este traslado fue un Beechcraft King Air B-200 de la empresa Aerovida, una firma fundada y dirigida por médicos, que pensada en el bienestar de los pacientes, se dedica a la realización de vuelos sanitarios desde hace más de 36 años.

LA IMPORTANCIA DEL AEROPUERTO PARA LOS VUELOS SANITARIOS

De esta forma, el aeropuerto J.J Pierrestegui, ubicado en Concordia, provincia de Entre Ríos, reafirma su rol estratégico dentro del sistema de salud, especialmente cuando se trata de vuelos sanitarios y aeroevacuaciones médicas.

No es solo un punto de partida o llegada: muchas veces es el eslabón que define el tiempo de respuesta entre la emergencia y la atención médica adecuada.