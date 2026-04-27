JORNADA DE AVISTAMIENTO Y RECONOCIMIENTO DE ESPECIES DE MARIPOSAS

En el marco del Programa Biodetectives, se llevará a cabo una jornada de “Avistamiento y Reconocimiento de Especies de Mariposas”, una propuesta abierta a la comunidad para disfrutar de la naturaleza y aprender sobre la biodiversidad local. La misma es organizada por el Museo de Antropología y Ciencias Naturales “Nelson Oscar Vassallo” y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR).

La actividad tendrá lugar el próximo viernes 1 de mayo a las 10:00 horas, con punto de encuentro en la puerta del Castillo San Carlos. La capacitación estará a cargo del Prof. Gabriel Bonomi, integrante de CEYDAS, quien guiará a los participantes en el reconocimiento de distintas especies de mariposas presentes en el entorno.

Durante la jornada, los asistentes podrán observar de cerca el colorido mundo de las mariposas, conocer sus características y hábitos, y registrar la experiencia.

Se recomienda llevar cámara o teléfono celular para tomar fotografías, una libreta para anotaciones y, de manera opcional, una lupa.

La actividad es libre, sin inscripción previa, gratuita y orientada a grupos de amigos o familiares.