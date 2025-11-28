Equipamiento y capacitación en telemedicina para fortalecer el sistema sanitario entrerriano



El Gobierno de Entre Ríos y la Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) avanzaron en el fortalecimiento del sistema sanitario provincial mediante la entrega de 10 equipos de telemedicina y una capacitación técnica destinada a personal del Ministerio de Salud, la Municipalidad de Concordia y los servicios de emergencia 107.

Los Centros de Diagnóstico Móvil (CDM) fueron incorporados para ampliar la capacidad de respuesta hospitalaria, mejorar el diagnóstico a distancia y optimizar la atención tanto en zonas urbanas como rurales. La capacitación, realizada en las oficinas de EXO Soluciones Tecnológicas en Buenos Aires, incluyó instancias teóricas y prácticas sobre el uso del equipo y del software asociado, con ejercicios de simulación y soporte remoto.

Los CDM permiten realizar electrocardiogramas, monitoreo de signos vitales y asistencia médica en tiempo real, conectando a los equipos locales con profesionales en distintos puntos de la provincia.

Participaron de la instancia formativa el director general de Hospitales de la provincia, Mauro González; el director general de Emergencias provincial y secretario de Salud de Concordia, Diego Sauré; el director de Emergencias de la provincia, José Cáceres; la encargada de Enfermería municipal, Silvana Quiroz; los profesionales de Bioingeniería Irupé Bressan y Emilio Arengo; y Jorge Chávez, del servicio 107 Concordia.

La iniciativa se enmarca en el trabajo conjunto entre la Delegación Argentina y el Ministerio de Salud, orientado a incorporar tecnología sanitaria, optimizar recursos y fortalecer la atención en servicios de emergencia, centros de salud y hospitales de referencia.

Detalles de la capacitación

La apertura institucional estuvo a cargo de Mariano Visendaz, Ejecutivo Comercial de EXO, quien presentó la propuesta tecnológica y de trabajo conjunto.

Posteriormente, el Dr. Juan Manuel Cuiuli realizó la capacitación teórica y, por la tarde, la demostración práctica sobre el funcionamiento del Centro de Diagnóstico Móvil (CDM) y sus periféricos, donde cada participante trabajó con el equipo asignado. Para esta última instancia, se utilizó un muñeco de simulación para ejecutar todas las funciones del equipo.

Más tarde, se desarrolló la capacitación sobre el sistema Adistal. La misma estuvo a cargo de Leandro Venegas, del Departamento de Sistemas de EXO, quien explicó la operatividad de la plataforma y su integración con los dispositivos del CDM.

Cada participante contó con su propio equipo CDM para realizar las prácticas individuales y grupales.