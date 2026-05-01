CODESAL fortalece lazos institucionales mediante la firma de nuevos convenios

La Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL) firmó dos convenios de colaboración mutua, uno con el Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina y otro con la Colectividad Venezolana de Concordia, con el objetivo de fortalecer acciones conjuntas vinculadas al turismo, la integración cultural y la recreación en la región.

Los acuerdos fueron suscriptos por el presidente de CODESAL, Eduardo Cristina. Por parte del Círculo Suboficiales de Prefectura, el acto contó con la presencia de su delegado, Jorge Alberto Brozzi; mientras que, en representación de la Colectividad Venezolana de Concordia, la firma estuvo a cargo de su presidente, Naomi Longart.

A través de estas alianzas, las instituciones se comprometieron a desarrollar actividades que promuevan el derecho a la recreación y el intercambio social, mediante un trabajo articulado que potencie el desarrollo local.

En este marco, CODESAL brindará a los afiliados de Prefectura distintos beneficios en determinados complejos administrados por la Corporación, facilitando que puedan disfrutar de los servicios. Por su parte, el convenio con la Colectividad Venezolana contempla el uso de instalaciones para reuniones y talleres, además del acompañamiento institucional en actividades que fomenten la difusión de su cultura y la integración comunitaria.

Asimismo, se acordó la colaboración en la difusión turística de destinos como "Termas de Ayuí" y "Termas de Punta Viracho", impulsando el crecimiento de los atractivos del Lago de Salto Grande y el cuidado del medio ambiente a través de los canales de comunicación de cada entidad.

De esta manera CODESAL, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación de Entre Ríos a cargo de Mauricio Colello, continúa consolidando alianzas estratégicas con distintas instituciones y sectores de la sociedad, con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo turístico y social de sus espacios.