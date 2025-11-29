FINALIZÓ EL CURSO DE ARMADO DE MUEBLES CON TABLEROS PRODUCIDOS EN CONCORDIA

Este viernes finalizó el Curso de Armado de Muebles con Tableros, una instancia de capacitación impulsada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, en articulación con el Centro de Desarrollo Foresto Industrial (CeDeFI) y con la colaboración en materiales de la empresa EGGER.

Los muebles elaborados durante el curso serán donados a una institución local, contribuyendo al fortalecimiento de espacios comunitarios.

La formación se desarrolló en el Galpón del CeDeFI, ubicado frente a la planta industrial EGGER, y estuvo destinada a trabajadores del sector mueblero y forestal, estudiantes técnicos, emprendedores y vecinos interesados en adquirir nuevas herramientas y habilidades productivas con una fuerte impronta local e innovadora.

El Secretario de Desarrollo Productivo, Ing. Federico Schattenhofer, destacó la importancia de seguir generando espacios de formación vinculados a la producción local: “Este tipo de capacitaciones no solo brindan herramientas reales para el trabajo, sino que fortalecen la cadena de valor y nos permiten construir una Concordia que produce, que crece y que genera oportunidades para su gente.” Recordó también que los productos elaborados en cada capacitación son donados a instituciones, escuelas, hogares y clubes de la ciudad.

Desde la Secretaría remarcaron que estas acciones forman parte de una línea estratégica que impulsa el fortalecimiento de las cadenas de valor regionales y la articulación entre el sector público, privado y la comunidad.

Con acciones como esta, Concordia continúa impulsando la formación, la producción y el trabajo articulado entre instituciones, empresas y comunidad, consolidando el desarrollo local.