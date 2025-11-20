SIGUEN A BUEN RITMO LAS INSCRIPCIONES PARA EL DESAFÍO KM 248

Va quedando todo encaminado para lo que será la 8° edición del Desafío KM 248 que tiene como fecha de competencia el domingo 30 de noviembre con epicentro en el Parador Turístico del kilómetro 248 de la Autovía 14 en Concordia. La prueba que se podrá realizar de manera individual o en parejas tendrá las distancias de 38 y 72 kilómetros.

Desde la Asociación Concordiense Amigos del MTB trabajan en todos los detalles del circuito y para ello el pasado fin de semana se limpiaron las dos variantes para que los bikers puedan reconocerlos este fin de semana de cara a la prueba que será de modalidad Rally, donde predomina los caminos rurales que se complementan con senderos, subidas y bajadas propias del lugar.

A todo esto, siguen a muy ritmo las inscripciones para la prueba. Los competidores se podrán inscribir en: www.encarrera.com.ar/248 Justamente, la inscripción incluye: seguro, almuerzo, hidratación, mesas de frutas y participación de los sorteos de los sponsors.

Para esta oportunidad, la premiación será la siguiente: trofeos del 1° al 5° en cada categoría; copas a los ganadores de la general de Individuales Caballeros y Damas 72 km y 36 km; copas a los ganadores de la general Parejas en 72 km y 36 km; medallas finish para todo el que culmine la competencia.

Prensa Amigos del MTB