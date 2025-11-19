Local Concordia

COMENZÓ LA VENTA DE BONOS Y ENTRADAS PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA CITRICULTURA

19 noviembre, 2025
maxi
Imagen Destacada

COMENZÓ LA VENTA DE BONOS Y ENTRADAS PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA CITRICULTURA

Desde este miércoles, comenzó la venta del bono contribución, entradas generales y sillas para la 47º Fiesta Nacional de la Citricultura, que se llevará a cabo en el predio del Parque Central “Viñedos Moulins” durante el fin de semana del 5, 6 y 7 de diciembre, con las presentaciones de Ángela Leiva, Márama, Uriel Lozano, artistas locales, emprendedores, artesanos y un amplio patio gastronómico con food trucks, además de la Expo Citrus y elección de soberanas.

El bono contribución, por las tres noches, tiene un valor de $20.000 pesos y se participa por el sorteo de los siguientes premios: Un automóvil VW Polo Track MY 2025; un viaje a Brasil para dos personas y un TV Led de 65”.

La entrada general por día es de $9.000, sin acceso a los sorteos. Las sillas tienen un costo de $15.000 (por orden de llegada). Jubilados abonan un 50% del valor de las entradas diarias. Menores de 12 años ingresarán gratis.

PUNTOS DE VENTA

Quienes deseen adquirir el bono, las entradas generales o las sillas, puedan acercarse a los siguientes puntos de venta:

Plaza 25 de Mayo (Urquiza y Mitre) de 9 a 13 horas y de 18 a 20:30 horas.

En Consumax, en horario comercial, en las siguientes sucursales: San Martín 29; San Martín 31; Entre Ríos 780; Tavella 1648.

PREINSCRIPCIONES DE EMPRENDEDORES, ARTESANOS Y FOOD TRUCKS

También se informa que están abiertas, hasta el miércoles 26 de noviembre, las preinscripciones para emprendedores, artesanos y food trucks.

Food Trucks: Solo se aceptarán aquellos que cuenten con todas las habilitaciones necesarias para operar y que cumplan con los requisitos legales vigentes. La autorización será exclusivamente para la venta de alimentos. No se permitirá la venta de bebidas dentro de este predio.

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/mm1ptpfJercRk8nNA

Emprendedores (productos no artesanales): Deben contar con un gazebo de 3 x 3 metros. En caso de necesitar un espacio mayor deben aclararlo en el campo de observaciones al completar el formulario.

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/8RoBEiQsbJbctH1z8

Artesanos: Deben contar con un gazebo de 3 x 3 metros. En caso de necesitar un espacio mayor deben aclararlo en el campo de observaciones al completar el formulario.

Formulario de preinscripción: https://forms.gle/gXFbF8Xg8Rb4wqZJA

Importante: Todos los formularios son de preinscripción. La participación queda sujeta a disponibilidad y confirmación posterior.

Te puede interesar..

Local Concordia

LA CIUDAD SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA CON SABOR LOCAL

19 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA BRIGADA DE VILLAGUAY RECUPERO UN EQUINO QUE HABIAN SUSTRAIDO

19 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO

19 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

“SABORES DE LA VIDA”, UNA FERIA QUE ACTIVA LOS RECUERDOS A TRAVÉS DE RECETAS ANCESTRALES

19 noviembre, 2025
maxi

COMPACTO DE HOY

Local Concordia

COMENZÓ LA VENTA DE BONOS Y ENTRADAS PARA LA FIESTA NACIONAL DE LA CITRICULTURA

19 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA CIUDAD SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA CON SABOR LOCAL

19 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

LA BRIGADA DE VILLAGUAY RECUPERO UN EQUINO QUE HABIAN SUSTRAIDO

19 noviembre, 2025
maxi
Local Concordia

ESTACIONAMIENTO MEDIDO LIBERADO

19 noviembre, 2025
maxi
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com