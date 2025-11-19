LA BRIGADA DE VILLAGUAY RECUPERO UN EQUINO QUE HABIAN SUSTRAIDO

Personal de la Brigada de Villaguay dependiente de la Direccion General de Prevencion de Delitos Rurales, tras tomar conocimiento de una denuncia que fuera radicada días pasados ante la Comisaria 2da por el robo de un equino, se abocó de inmediato a las tareas investigativas correspondientes.

Como resultado del trabajo realizado, durante la jornada de este martes, el animal fue localizado con vida en un campo situado en las inmediaciones del Hipódromo local, y en razon de que todas sus caracteristicas coincidian conforme lo denunciado, el equino fue secuestrado conforme lo dispuesto por la autoridad judicial a traves de la Fiscalia en turno, y examinado por el Médico Veterinario Policial a fin de constatar su estado sanitario e identificatorio, para luego ser entregado a su propietario, continuando la causa con tareas de rigor para determinar otros pormenores del ilicito investigado.