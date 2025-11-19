LA CIUDAD SE PREPARA PARA UN FIN DE SEMANA CON SABOR LOCAL

Este fin de semana se realizará “Sabores de Concordia y la Región”, una propuesta gastronómica que reúne a productores, cocineros, emprendedores y artistas para celebrar la identidad culinaria y cultural de Concordia y su entorno. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer stands, degustar productos, participar de experiencias culinarias y disfrutar de espectáculos en vivo.

El evento tendrá lugar el viernes 21 y sábado 22 de noviembre, desde las 18:00, en el Parque Central Viñedos Moulins (ingreso por Gobernador Cresto), en el marco del fin de semana largo. La actividad invita a descubrir y compartir lo mejor de la gastronomía, la coctelería, la producción regional y las expresiones culturales que forman parte del territorio.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Viernes 21 de noviembre

18:00 – Torneo Federal de Chefs – (organizado por FEHGRA)

20:00 – Inauguración oficial de “Sabores de Concordia y la Región”

20:30 – Presentación de Candombe “La Vía”, de Esperanza Sandri

21:30 – Ballet Folclórico El Ceibo, a cargo de Mabel Esteche y Cristian Ferreyra

23:00 – Espectáculo en vivo: Solista Humberto Ruiz Moreno

Sábado 22 de noviembre

20:00 – “MasterClass de Cocina Regional” con los chefs Mauricio Goñe y Juan Gusalli

20:30 – Ballet Folclórico Aromas Gauchas, de José Ayala

22:00 – Espectáculo en vivo: Sentimiento Original

23:00 – Presentación del Carnaval de Concordia

TORNEO FEDERAL DE CHEFS

Por primera vez en Concordia se desarrollará la instancia clasificatoria regional del Torneo Federal de Chefs, organizado por la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA).

Un jurado conformado por cocineros y referentes de trayectoria nacional evaluará las presentaciones de los participantes, quienes buscarán su lugar en la final del certamen a nivel nacional.

“Sabores de Concordia y la Región” es una iniciativa de la Subsecretaría de Turismo de Concordia y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), con el acompañamiento de FEHGRA y la Asociación Hotelera Gastronómico de la ciudad, que busca fortalecer el desarrollo turístico y gastronómico, impulsando la economía local y resaltando el trabajo de quienes construyen la identidad culinaria del territorio. Además, pone en valor la Región Binacional Salto Grande, destacando los vínculos históricos y culturales compartidos y promoviendo una visión integrada del turismo y la producción regional.