LA DIRECCIÓN DE EMPLEO ACOMPAÑA UNA NUEVA PROPUESTA DE CAPACITACIÓN PARA JÓVENES

La Dirección de Empleo de la Municipalidad de Concordia, en un trabajo mancomunado con la organización CHICOS.NET, participa de una nueva serie de talleres virtuales gratuitos impulsados en el marco del acuerdo entre la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y Coca-Cola (CONVE-2024-124446339-APN-MCH).

Esta propuesta está dirigida a jóvenes de 18 a 24 años que integran los programas VAT y Fomentar, que no hayan realizado Talleres de Orientación Laboral. Los encuentros tendrán una duración de 1 hora y 30 minutos y abordarán temas vinculados al mundo laboral, el emprendedurismo y los programas nacionales de empleo. Si bien la participación es gratuita, no se contempla el otorgamiento de prestación dineraria.

CRONOGRAMA DE TALLERES

Jueves 13 de noviembre, de 18 a 19.30 hs: “Qué es ser emprendedor: ¡Emprender es posible!”

Jueves 20 de noviembre, de 18 a 19.30 hs: “Cómo es trabajar en relación de dependencia”

Jueves 27 de noviembre, de 14 a 15.30 hs: “Programas de la Dirección Nacional de Programas de Empleo”

Desde la Dirección de Sistemas del Ministerio se enviarán correos y mensajes internos a los jóvenes registrados en el Portal Empleo, facilitando el acceso al formulario de inscripción.

Quienes deseen participar podrán inscribirse completando el siguiente formulario: https://forms.gle/tXzpsZnpunbPbNtp8

Una vez completada la inscripción, recibirán un correo de confirmación con el enlace de conexión al taller seleccionado.

El director de Empleo, Juan Manuel Scarzello, destacó la importancia de esta iniciativa como una herramienta concreta para fortalecer las oportunidades laborales de los jóvenes concordienses. “Desde la Dirección de Empleo trabajamos de manera articulada con distintos organismos y empresas para que los jóvenes tengan más herramientas, más conocimiento y más posibilidades de acceder al mundo del trabajo o de generar sus propios proyectos productivos”, señaló.

Por su parte, Claudia Cevey, jefa del Departamento de la Dirección de Empleo, remarcó el valor de la participación en estas propuestas formativas. “Estos espacios de capacitación no solo acercan información sobre programas nacionales, sino que además permiten que los jóvenes adquieran confianza y habilidades para proyectar su futuro laboral. Es fundamental que aprovechen estas oportunidades”, expresó.