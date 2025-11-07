LA MUNICIPALIDAD Y EL HOSPITAL MASVERNAT AVANZAN EN UNA GESTIÓN COORDINADA DE RESIDUOS

El Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Concordia Alejandro López mantuvo una reunión con el Consejo Directivo del Hospital Delicia Concepción Masvernat, representado por los Dres. Sebastián San Miguel y Ezequiel Schnyder junto al bioingeniero Alejandro Ferrando, con el objetivo de avanzar en un trabajo articulado para optimizar la gestión de los residuos que genera el nosocomio.

El encuentro permitió delinear acciones coordinadas orientadas a mejorar la clasificación y disposición de los residuos, buscando mayor eficiencia en los procesos de recolección y tratamiento.

Los equipos técnicos del municipio expusieron estrategias y propusieron mecanismos de colaboración conjunta con el hospital, fortaleciendo un trabajo en red que redunde en beneficios concretos para la institución sanitaria y para la comunidad en general, coincidiendo en la importancia de consolidar un esquema de cooperación permanente entre el municipio y las instituciones de salud, con el objetivo común de promover una gestión ambiental responsable y sostenible.

Por parte de la Municipalidad participaron Carlos Pantaleone, director de Saneamiento Ambiental; el licenciado Julio Martinoli, director de Recolección de Residuos y José Gil, jefe de la División de Recolección de Residuos.