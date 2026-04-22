LA SECRETARÍA DE DEPORTES DE ENTRE RÍOS BRINDÓ ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A DISTINTAS INSTITUCIONES DE LA CIUDAD

Durante la jornada del martes, la Secretaría de Deportes de la Provincia, junto a la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Concordia, llevó a cabo una jornada de asesoramiento e información sobre los distintos programas y beneficios a instituciones locales.

Estuvieron presentes el secretario de Deportes Sebastián Uranga, el Director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi y el Director de Deporte Federado, Martín Amden, acompañado de la subsecretaria de Deportes Ivana Pérez.

Al respecto Uranga señaló que “el objetivo es llegar a todos los lugares posible, partiendo de la base que lo que podamos comunicar desde Deportes no alcanza como también lo hacen los Municipios, como en este caso, Concordia. Por eso estamos saliendo a recorrer la provincia y alcanzar y mostrar todas las herramientas con las que pueden trabajar”.

“La Secretaría de Deportes llegó a Concordia con todas sus áreas para informar a los clubes e instituciones sobre los programas y beneficios a los que pueden acceder durante todo el año. Estamos muy satisfechos por la respuesta que se ha obtenido y por la oportunidad que se les ha brindado a los dirigentes o referentes, de venir a sacarse dudas y llevarse respuestas” sostuvo Pérez.

Por su parte el Director de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, señaló que “la idea es acercar la Secretaría y sus programas a los clubes. Sabemos que hoy las distancias son muy importantes por eso venimos nosotros, informando todos los beneficios a los que pueden acceder como por ejemplo el Seguro Deportivo Gratuito del IAPSER, que es una ayuda importante para los clubes porque tanto en los entrenamientos como en las competencias estos chicos están asegurados y es una herramienta fundamental”.

Por último indicaron que además de recorrer distintos municipios de la provincia, la semana próxima habrá una reunión con directores, referentes, y funcionarios “donde vamos a empezar a hablar sobre los Juegos Entrerrianos y demás actividades del año”.