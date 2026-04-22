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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL: SE REALIZÓ UNA CHARLA INFORMATIVA CON VECINOS EN EL TALLER DE PRODU CCIÓN MUNICIPAL

22 abril, 2026
maxi
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO HABITACIONAL: SE REALIZÓ UNA CHARLA INFORMATIVA CON VECINOS EN EL TALLER DE PRODUCCIÓN MUNICIPAL

Como instancia previa al inicio del Programa de Mejoramiento Habitacional, se llevó a cabo una charla informativa destinada a vecinos de la zona del Taller de Producción Municipal, una iniciativa orientada a brindar soluciones concretas a familias que presentan condiciones habitacionales vulnerables.

Este programa es una actividad conjunta entre la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo, la Subsecretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaría de Ambiente, articulando esfuerzos para dar respuesta a una problemática estructural desde una mirada integral y sustentable.

El encuentro contó con la participación de referentes institucionales y del equipo técnico del programa, entre ellos Constanza Montoreano, directora de Educación Ambiental; el director de Descentralización, Felipe Mattio; Héctor Rivero, responsable del Departamento de Estudios y Proyectos de la Subsecretaría de Ambiente; el responsable del Polo Productivo Mauricio Schvartzman; la coordinadora del programa, Andrea Popelka; y el docente a cargo, Pablo Bekes.

Durante la reunión se presentaron los principales lineamientos del programa, que surge a partir de la experiencia en construcción en madera y del relevamiento de necesidades habitacionales en distintos sectores de la ciudad. La propuesta apunta a mejorar la calidad de vida de las familias mediante soluciones de bajo costo, con alto impacto ambiental positivo, y promoviendo la autoconstrucción como herramienta de desarrollo.

El programa se basa en la utilización de materiales reciclables y de descarte provenientes de aserraderos locales, como madera reutilizada y elementos aptos para aislación térmica. Esta combinación permite desarrollar estructuras resistentes, de rápida ejecución, y con mejoras significativas en las condiciones termoacústicas de las viviendas.

En este marco, se destacó que la capacitación está dirigida a personas con o sin conocimientos previos, priorizando a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad habitacional o busquen una salida laboral a través del aprendizaje de oficios. Los talleres serán teórico-prácticos, con una fuerte impronta territorial, incluyendo diagnósticos in situ y soluciones adaptadas a cada realidad.

La formación tendrá una duración mínima de 20 encuentros, con dos clases semanales de tres horas cada una y un cupo de hasta 20 participantes. Asimismo, se prevé un seguimiento posterior para garantizar la correcta implementación y replicabilidad de las soluciones constructivas.

Desde la organización se remarcó la importancia de este tipo de iniciativas que articulan el trabajo entre el Estado y la comunidad, promoviendo no solo mejoras habitacionales concretas, sino también la generación de conocimientos y oportunidades para los vecinos.

Este primer encuentro permitió evacuar dudas, fortalecer el vínculo con la comunidad y dar inicio a una propuesta que busca transformar realidades desde una perspectiva sustentable e inclusiva.

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