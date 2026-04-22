REPROGRAMACIÓN DEL ACTO DE APERTURA – SEMANA DE LA LECTURA 2026

La Municipalidad de Concordia a través de la Subsecretaría de Educación y Cultura, informa que el acto de apertura de la Semana de la Lectura 2026, que estaba previsto para este jueves 23 de abril, ha sido reprogramado.

El lanzamiento oficial se realizará el día viernes 24 de abril a las 10:00 horas, en el Gazebo de la Plaza 25 de Mayo, manteniéndose las actividades previstas en el marco de esta propuesta que promueve la lectura y el encuentro comunitario en distintos barrios de la ciudad.

La Semana de la Lectura se desarrolla en el marco de la Ordenanza N° 38.759 y propone una agenda con actividades abiertas y gratuitas, incluyendo estaciones de lectura y escritura, biblioteca móvil, propuestas lúdicas y espacios culturales para toda la comunidad.