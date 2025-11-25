Local Concordia

LOS ADULTOS MAYORES CIERRAN EL AÑO CON UN ENCUENTRO DE JUEGOS ALTERNATIVOS

25 noviembre, 2025
maxi
La Municipalidad de Concordia, a través del Departamento de Políticas de la Tercera Edad, realizará el Encuentro de Juegos Alternativos para Adultos Mayores, actividad que marcará el cierre de las acciones y propuestas recreativas desarrolladas durante el año 2025 junto a los Centros de Jubilados y Pensionados de la ciudad.

El encuentro tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, de 09:30 a 11:30 horas, en el Campo de Deportes de la Costanera de Concordia.

A lo largo de este ciclo anual, se llevaron adelante múltiples jornadas destinadas a promover el envejecimiento activo, el movimiento, la socialización y el bienestar integral de los adultos mayores. Este cierre propone una instancia de celebración colectiva en la que se compartirán juegos alternativos, actividades físicas, integración grupal y dinámicas recreativas, reconociendo la participación y compromiso de las instituciones vinculadas.

Desde el Departamento de Políticas de la Tercera Edad destacaron el valor de la continuidad del programa: “Este cierre es el resultado de un año de trabajo conjunto junto a los Centros de Jubilados, fortaleciendo espacios de encuentro y participación que mejoran la calidad de vida de nuestros adultos mayores”, señalaron.

La jornada es gratuita, abierta a Centros de Jubilados y grupos organizados, y representa el último encuentro del ciclo 2025.

