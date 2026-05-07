NOCHE DE BOXEO EN EL GIMNASIO MUNICIPAL

Este viernes 8 de mayo, el Gimnasio Municipal volverá a vestirse de gala para recibir una gran noche de combates, en un evento que promete emociones fuertes y grandes espectáculos sobre el ring.

La velada tendrá como pelea estelar al concordiense Jonathan “Tintín” Ruiz, quien enfrentará al santafesino Matías Laluzi, en una pelea profesional pactada a seis rounds de tres por uno, dentro de la categoría mediano.

La noche contará con un importante cronograma de combates amateurs, donde estarán presentes algunos de los mejores exponentes de la ciudad, enfrentando también a rivales internacionales provenientes de la República Oriental del Uruguay.

Además se informa que el pesaje oficial y conferencia de prensa se realizarán este jueves a las 20 horas en Richmond Resto Bar, donde estarán presentes los protagonistas de la velada, entrenadores y organizadores.

CRONOGRAMA DE PELEAS

1ra Pelea – PROFESIONAL

Mario Furtado (República Oriental del Uruguay) vs Néstor Facio (República Oriental del Uruguay)

COMBATES AMATEURS

2da Pelea – Hasta 60kg.

Lautaro Pereira (Gim. Escopeta Box) vs Ignacio Vera

3ra Pelea – Hasta 69kg.

Esteban Silva (Gim. Cirolia) vs Tobías Velázquez (Gim. Escopeta Box)

4ta Pelea – Hasta 64kg.

Renzo “El Rey” Vargas (Gim. Cirolia) vs Tobías Ramírez (Gim. Los Peques)

5ta Pelea – Hasta 75kg.

Dylan Ojeda (Gim. Tono Box) vs Alexander Cuello (República Oriental del Uruguay)

6ta Pelea – Hasta 64kg.

Leonardo Núñez (Gim. Tono Box) vs Franco Gómez (República Oriental del Uruguay)

7ma Pelea – SEMIFONDO AMATEUR – Hasta 69kg.

Ubaldo “El Toni” Rabaschino (Gim. Municipal) vs Agustín Silva (República Oriental del Uruguay)

8va Pelea – FONDO PROFESIONAL – Categoría Mediano

Jonathan “Tintín” Ruiz (Concordia) vs Matías Laluzi (Santa Fe)

