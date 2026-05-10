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Salud Mental: Concordia se alinea con la Provincia

10 mayo, 2026
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Uno de los puntos más destacados de la jornada fue la aprobación de la ordenanza de adhesión a las normativas de salud mental, tanto a nivel nacional Ley Nº 27.130 como provincial Ley N° 10.605. La iniciativa, impulsada por las concejalas Celeste Fuscado y Silvina Ovelar, recibió el respaldo unánime de los ediles.

La Ley Provincial de Prevención del Suicidio, sancionada en 2018, careció de reglamentación hasta la reciente gestión del gobernador Rogelio Frigerio. Al respecto, Reta de Urquiza destacó que esta decisión es estratégica para la ciudad: La adhesión es fundamental porque permitirá que Concordia acceda e implemente los proyectos y programas que la Provincia ya está ejecutando, subrayó la viceintendente.

Además, se anticipó que el próximo martes, en Consejo de Comisión, se tratará una propuesta complementaria del concejal Cr. Pablo Bovino, que busca profundizar el abordaje integral de estas problemáticas en el ámbito municipal.

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