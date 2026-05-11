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RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONSUMIR ALIMENTOS PARA CELÍACOS

11 mayo, 2026
maxi
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RECOMENDACIONES PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONSUMIR ALIMENTOS PARA CELÍACOS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, informa y recuerda que la celiaquía es una enfermedad crónica que implica intolerancia permanente al gluten, proteína presente en alimentos que contienen trigo, avena, cebada y/o centeno.

Se trata de una enfermedad autoinmune crónica que daña el intestino delgado, que puede aparecer a cualquier edad y presenta síntomas variados, desde diarrea y pérdida de peso hasta anemia, dolores articulares o infertilidad.

Su único tratamiento es una alimentación estricta libre de gluten durante toda la vida. Por lo que se aconseja:

Leer correctamente los rótulos de los alimentos.

Verificar que los productos estén identificados como “libre de gluten” o “sin TACC”.

Evitar la contaminación cruzada en la manipulación de alimentos, ya sea en las góndolas, en la compra, en el traslado y en la casa.

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