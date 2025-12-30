Local Concordia

29 diciembre, 2025
maxi
SE COMPLETARON LOS CUPOS PARA EL TRASLADO DE TRABAJADORES FRUTÍCOLAS

La Municipalidad de Concordia informa que se completaron los cupos disponibles del dispositivo de inscripción para el traslado de trabajadores frutícolas con destino a las provincias de Río Negro y Neuquén, llevado adelante en la Dirección de Empleo.

Este dispositivo fue posible gracias al trabajo mancomunado entre la Municipalidad de Concordia y el Gobierno de la Provincia, en una articulación institucional que permitió garantizar un proceso ordenado, transparente y eficiente.

Desde las primeras horas de la jornada, una masiva concurrencia de vecinos permitió cubrir rápidamente la totalidad de los cupos previstos, reflejando la alta demanda y la relevancia de esta política pública de acompañamiento al trabajador temporario.

Al respecto, Juan Manuel Scarzello destacó el resultado alcanzado: “La inscripción fue altamente satisfactoria. En pocas horas se completaron los cupos, lo que demuestra la necesidad existente y la confianza de los vecinos en un dispositivo que está pensado para cuidar al trabajador y garantizar un traslado seguro”.

Asimismo, el funcionario valoró la organización y el compromiso de las áreas intervinientes: “El desarrollo ordenado fue posible gracias al trabajo conjunto de distintas áreas municipales, con un rol fundamental de la Guardia Urbana y del personal de la Dirección de Empleo, que estuvieron presentes desde temprano acompañando a cada vecino”.

