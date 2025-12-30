LA MARATÓN INTERNACIONAL DE REYES CADA VEZ MÁS CERCA

Actualmente, ya se hay casi 3.000 de registros para Maratón de Reyes entre ambas distancias, lo que confirma, una vez más, el fuerte acompañamiento los corredores a esta competencia En ese marco, alrededor de 900 corredores ya cuentan con su remera oficial porque retiraron su kit en las fechas estimadas. La próxima entrega será 7, 8 y 9 de enero en la Peatonal del Bicentenario entre las 19.00 y las 22.00hs.

Desde la organización se estableció que la entrega de kits continuará entre el 07 y el 09 de enero, en la Peatonal del Bicentenario, frente a la Municipalidad de Concordia, en el horario de 19.00 a 22.00 horas. Asimismo, hay una instancia especial de entrega destinada exclusivamente a corredores no residentes, que se realizará el 10 de enero, en el Centro de Convenciones de Concordia, de 16.00 a 19.00 horas.

Para retirar el kit correspondiente, es obligatorio presentar el deslinde de responsabilidad impreso y firmado por el corredor. En caso de que el retiro sea realizado por una tercera persona, el deslinde deberá contar también con la firma del atleta inscripto, sin excepción. Desde la organización destacan la importancia de cumplir con estos requisitos para agilizar el proceso y garantizar una entrega ordenada y eficiente.

Cabe destacar que el kit contiene la remera oficial, el chip de cronometraje y obsequios de los sponsors; snacks Dos Hermanos, Mermelada Doña Pupa, Galletitas Tostex, Yerba Playadito, Jugo Sol y Fruta, además de otros beneficios como los de Heladerías Grido, entre muchos otros.