SE REALIZÓ UN NUEVO SORTEO DEL PROGRAMA “BUEN CONTRIBUYENTE”

Esta mañana y con la supervisión de la escribana Constanza Dacunda, se realizó un nuevo sorteo del Programa “Buen Contribuyente”, que lleva adelante la Dirección de Rentas de la Municipalidad de Concordia.

El primer premio, un televisor smart tv de 43´, fue para la contribuyente Hechinger, Marisa Alejandra

El segundo premio, una cafetera de cápsula, fue para Fernández, Mónica Elena.

El tercer premio, una tablet de 10´, se lo adjudicó el contribuyente Ruiz Díaz Rigoni, Fabio Rubén y otra.

El cuarto premio, una freidora de aire, fue para Valiente, Daniel Aníbal.

El quinto premio, una pava eléctrica, se lo adjudicó Milera, María de los Ángeles.