SE SUSPENDE LA FERIA DE EMPRENDEDORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL POR RAZONES CLIMÁTICAS

La Municipalidad de Concordia informa que, debido a las condiciones climáticas previstas para este jueves 7 de mayo, queda suspendida la jornada de la Feria de Emprendedores de la Economía Social que iba a desarrollarse en Plaza 25 de Mayo.

Asimismo, se comunica que, si las condiciones del tiempo lo permiten, la feria se realizará mañana viernes 8 de mayo en su horario habitual de 08:00 a 20:00 horas.

Desde la Subsecretaría de Desarrollo y Emprendedurismo y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo se agradece la comprensión de la comunidad y se continuará acompañando a los emprendedores locales, promoviendo espacios de comercialización y encuentro para toda la ciudadanía.