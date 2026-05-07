RIGE ALERTA METEOROLÓGICO PARA CONCORDIA

La Municipalidad de Concordia informa que se encuentra vigente un alerta meteorológico nivel naranja para la ciudad y la región.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, el área se verá afectada por tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

Se solicita a la comunidad tomar los recaudos necesarios y evitar situaciones de riesgo mientras duren las condiciones climáticas adversas.

Ante cualquier emergencia, comunicarse a los siguientes números:

Protección Civil y Emergencias: 3454 122 631

Defensa Civil: 103