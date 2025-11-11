ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA ALIMENTARIO POR CELIAQUÍA

Desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Concordia se informa a los beneficiarios del Programa Alimentario por Celiaquía que deberán presentarse para realizar la actualización correspondiente de sus datos.

Los interesados deberán acercarse a la oficina ubicada en calle La Rioja y R. S. Peña de 07:30 a 11:30 hs, presentando la siguiente documentación:

– Biopsia Intestinal o Certificado Médico Nacional de Enfermedad Celíaca (Ley N° 26.588).

– DNI del titular (en caso de que el beneficiario sea menor de edad, también deberá presentar el DNI del mismo).

La información solicitada, de carácter urgente, será remitida al Programa Provincial de Seguridad Alimentaria con el objetivo de efectuar la actualización de beneficiarios.

Se solicita a quienes forman parte del programa cumplir con este trámite a la brevedad para garantizar la continuidad del beneficio.