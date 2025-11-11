CAPACITACIÓN EN LA UNIDAD PENAL Nº 3 SOBRE BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

La Dirección de Cooperativismo y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia llevó adelante una jornada de capacitación en buenas prácticas de manipulación de alimentos en la Unidad Penal Nº 3 “Teniente Coronel José Boglich”, destinada tanto a internos como a miembros del Servicio Penitenciario.

La actividad se desarrolló en el marco de un acuerdo de trabajo conjunto entre la Municipalidad de Concordia y la Unidad Penal, con el objetivo de generar espacios de formación e inclusión laboral para las personas privadas de su libertad.

La actividad estuvo a cargo de la Técnica en Control Bromatológico Lorena Jeandet, del Instituto de Control Alimentario y Bromatológico (ICAB) de la provincia de Entre Ríos, quien brindó contenidos teóricos y prácticos sobre manipulación segura de alimentos. Al finalizar, los participantes rindieron el examen correspondiente para acceder al Carnet de Manipulación de Alimentos, herramienta fundamental para el desarrollo de emprendimientos productivos.

En este sentido, los internos que completaron la capacitación participarán exhibiendo y comercializando sus productos alimenticios y artesanías —en hierro y madera— durante la Feria de la Economía Social, que se realizará los días jueves 13 y viernes 14 de noviembre, de 8:00 a 20:00 horas, en la Plaza 25 de Mayo.

“Este tipo de acciones son muy valiosas porque permiten que los internos adquieran conocimientos que pueden aplicar en sus proyectos productivos y que, al mismo tiempo, se vinculen con el ámbito de la economía social. Desde el Municipio buscamos acompañar y fortalecer estos procesos de inclusión y trabajo cooperativo”, expresó Ariel Gorostegui, Director de Cooperativismo y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la gestión municipal de promover la formación, el trabajo y la integración social a través de la cooperación y la producción local.