EL INTENDENTE AZCUÉ PARTICIPÓ DEL CAMBIO DE AUTORIDADES DE LA PREFECTURA NAVAL REPRESA SALTO GRANDE

5 enero, 2026
EL INTENDENTE AZCUÉ PARTICIPÓ DEL CAMBIO DE AUTORIDADES DE LA PREFECTURA NAVAL REPRESA SALTO GRANDE

El intendente Francisco Azcué participó esta mañana de la ceremonia de cambio de autoridades en la Prefectura Naval Argentina Represa Salto Grande, realizada en la Plaza de Armas “Ayudante Mayor Jorge Armando Gruber”.

Durante el acto, presidido por el Jefe de Zona Prefecto Manuel Enrique Barreiro, el Prefecto Andrés Leonardo Aguirre dejó su lugar al Prefecto Néstor Alfredo Hoffmann.

En su despedida, Aguirre recalcó que la delegación fue “un espacio de crecimiento, de desafíos compartidos, aprendizajes profundos y sobre todo, vínculos humanos que llevaré conmigo siempre. Me voy con la tranquilidad del deber cumplido y con la certeza de que esta Prefectura queda en buenas manos, del cual tengo mucho aprecio y sé que su profesionalismo continuará con los proyectos de mejora continua que la institución espera de nosotros”, delineó.

Participaron el Secretario de Gobierno Luciano Dell´Olio; integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y familiares.

