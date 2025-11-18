ALTAS TEMPERATURAS: BROMATOLOGÍA REALIZA RECOMENDACIONES PARA CONSUMIR ALIMENTOS SEGUROS

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, en función de preservar la salud de la población, advierte sobre las posibles Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAs) que pueden surgir con las altas temperaturas.

Bajo estas condiciones, los microorganismos pueden multiplicarse rápidamente en los alimentos cuando se conservan a temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a 5ºC, el crecimiento microbiano se ve notablemente reducido.

RECOMENDACIONES

Para evitar riesgos, se recomienda:

No exponer los alimentos perecederos a temperatura ambiente

Refrigerar lo antes posible los alimentos perecederos y los alimentos cocidos (idealmente por debajo de los 5°C.)

No descongelar alimentos a temperatura ambiente. Hacerlo dentro de la heladera o mediante el microondas

Conservar en refrigeración aquellos alimentos cuyo envase indique "mantener refrigerado" o "una vez abierto el envase refrigerar".