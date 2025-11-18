“CONCORDIA PRODUCE”: VALORACIÓN Y RESULTADOS POSITIVOS DE LA RONDA DE NEGOCIOS

Desde la organización de la Ronda de Negocios Multisectorial “Concordia Produce” se realizó una valoración positiva de los resultados obtenidos en la jornada de la que participaron un centenar de empresas de diferentes rubros en una acción conjunta entre el sector público y el privado.

A lo largo de 5 horas de trabajo, se realizaron casi 1200 entrevistas, con un promedio de 11 entrevistas por empresa participante. El primer balance arrojó que el 25% cerró negocios durante el desarrollo de la Ronda.

De la empresa “Montajes Litoral” manifestaron su satisfacción por lo logrado ya que “hicimos muchos contactos con futuros y potenciales clientes, además de contratar servicios que nos pueden servir. Este es un espacio que tiene que continuar para conocernos entre el empresariado local y que nos conozcan los que vienen de afuera”.

“Balanz Capital” es una empresa que tiene sede en Buenos Aires pero con presencia en distintos puntos del país. Ezequiel Sadrinas, asesor financiero, resaltó como “muy buena la experiencia de lo realizado en Concordia, generando muy buenos negocios con clientes muy receptivos a recibir información”.

Desde la Cadena de Valor Textil Artesanal de Entre Ríos “Tramagua”, Analía Fort, señaló que forman parte del proyecto unas 30 mujeres del corredor centro-norte de la provincia “trabajando con hilado artesanal, a mano y con tintes naturales y en esta Ronda de Negocios hemos conocido a mucha gente interesada en nuestros productos” lo que permite abrir posibilidades de expandir el mercado y la comercialización.

Darío Fernández, de “Folmer Ford”, declaró que en el caso de la empresa que representan, “tuvimos alrededor de 12 reuniones. Es muy interesante el poder entablar relaciones y canalizar posibles ventas en el futuro. Es mi primera vez en un formato de reuniones de estas características y me pareció muy interesante”.

Jorge Malleret, de la empresa “Mix Multirubros” subrayó que “como comerciante local, es muy importante que se pudo hacer esta ronda ya que permite entablar relaciones de manera personal, generar vínculos y acercamiento. Tengo la experiencia de haber generado contacto en rondas anteriores con proveedores que en la actualidad sigo comercializando”.

La Ronda de Negocios, que estuvo organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y el Centro de Comercio, Industria y Servicios de Concordia (CCISC), con apoyo de la Federación Económica de Entre Ríos (FEDER), sentó un precedente que garantiza la realización del “Concordia Produce” durante el 2026.