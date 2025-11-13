ALUMBRADO PÚBLICO: LA MUNICIPALIDAD LLEVA RENOVADOS MÁS DE 300 PUNTOS DE LUZ EN DIFERENTES BARRIOS DE LA CIUDAD

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Electrotecnia y Comunicaciones, continúa trabajando en el plan de alumbrado público con el objetivo de mejorar la seguridad, la eficiencia energética y la calidad de vida de los vecinos. Hasta el momento se han renovado o ampliado más de 300 puntos de luz ubicados en 145 cuadras de distintos barrios como también en espacios públicos.

Esta mañana el Intendente Francisco Azcué, acompañado por el director de Electrotecnia y Comunicaciones Andrés Villalba, supervisó los trabajos que se realizaron en el Barrio Sarmiento.

“Estamos respondiendo las demandas de los vecinos, con una obra que parece cotidiana pero que tiene un gran impacto en la vida diaria. El alumbrado público no solo mejora la infraestructura barrial, sino que también aporta a la seguridad y al bienestar” indicó Azcué.

Del diálogo con la comunidad “surgen la planificación y las respuestas, definiendo prioridades y destinar los recursos municipales en obras que realmente transforman los barrios. Es importante también que como vecinos cuidemos lo que se va logrando porque esto redunda en un beneficio para todos” sostuvo el Intendente.

Por su parte Villalba explicó que las acciones en el Barrio Sarmiento se enmarcan en un plan que “ya alcanzó más de 300 puntos de luz revisados y renovados a lo largo del año, abarcando más de 145 cuadras en distintos sectores de Concordia. El objetivo es fortalecer la red de alumbrado en todos los barrios, completando las cuadras que aún no contaban con cobertura adecuada y reemplazando luminarias por tecnología más eficiente. El ahorro energético que obtenemos nos permite reinvertir en nuevas obras y llegar a más vecinos”, señaló.

Además adelantó que en los próximos días se continuará con el cronograma de trabajos en los barrios Don Jorge y La Bianca.