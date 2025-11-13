“CONCORDIA PRODUCE”: ESTE VIERNES SE REALIZA LA RONDA DE NEGOCIOS

Concordia se prepara para vivir una jornada clave para el desarrollo económico y productivo de la región. Este viernes 14 de noviembre se llevará a cabo la Ronda de Negocios Multisectorial “Concordia Produce 2025”, organizada por la Secretaría de Desarrollo Productivo de la Municipalidad junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con acreditaciones desde las 9:00 horas y actividades durante toda la jornada, la ronda se presenta como una instancia muy esperada por el sector privado, por las oportunidades de vinculación y expansión comercial que ofrece. En esta edición, más de 100 empresas participarán del encuentro, lo que demuestra el gran interés y la expectativa que genera el evento entre los distintos sectores productivos, comerciales y de servicios de la región.

A lo largo de la jornada, se desarrollarán más de 50 mesas de trabajo, donde empresas, emprendedores e instituciones podrán concretar reuniones personalizadas con potenciales clientes, proveedores o socios estratégicos. Este formato permite construir alianzas, generar acuerdos y proyectar nuevos negocios, en un entorno ordenado, dinámico y orientado a resultados.

El evento ha despertado gran expectativa entre las pymes locales y regionales, al consolidarse como una plataforma concreta para fortalecer redes comerciales, abrir mercados y potenciar el crecimiento productivo de Concordia.

“El entusiasmo del sector empresario demuestra que Concordia Produce 2025 llega en un momento muy importante para la ciudad. Este tipo de espacios dinamiza la economía local, impulsa la generación de empleo y potencia el desarrollo de nuestras pymes”, destacó Federico Schattenhofer, secretario de Desarrollo Productivo de la Municipalidad de Concordia.

Con la participación de más de un centenar de empresas de diferentes rubros y la articulación entre el sector público y privado, Concordia se consolida como un punto de referencia regional en materia de vinculación empresarial y desarrollo económico sostenible.

Lugar: Centro de Convenciones de Concordia – San Lorenzo Oeste 101

Horario: Acreditación desde las 9:00 horas.

Informes: +54 9 345 413-3757 | concordiaproduce