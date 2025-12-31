APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA BARRA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL 202 6

Local Concordia

APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA BARRA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL 2026

31 diciembre, 2025
APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA BARRA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL 2026

El Ente Permanente de Carnaval informa que el jueves 9 de enero de 2026, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 04/2025, destinada a la concesión de la explotación de la barra del Sector VIP Turista, en el marco del Carnaval de Concordia – Edición 2026.

La instancia administrativa se desarrollará en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, garantizando la transparencia, legalidad y correcta administración del procedimiento.

Este llamado a licitación forma parte de la planificación integral del Carnaval de Concordia 2026 y tiene como objetivo optimizar los servicios ofrecidos al público, fortaleciendo la experiencia del Sector VIP Turista y contribuyendo al desarrollo ordenado del evento.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se destaca la importancia de avanzar con estos procesos administrativos en tiempo y forma, reafirmando el compromiso de una gestión responsable, organizada y profesional de cara a la próxima edición de la principal fiesta popular de la ciudad.

