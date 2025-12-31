APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA BARRA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL 202 6

APERTURA DE SOBRES DE LA LICITACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA BARRA DEL SECTOR VIP TURISTA DEL CARNAVAL 2026

El Ente Permanente de Carnaval informa que el jueves 9 de enero de 2026, a las 10:00 horas, se llevará a cabo la apertura de sobres correspondiente a la Licitación Pública Nº 04/2025, destinada a la concesión de la explotación de la barra del Sector VIP Turista, en el marco del Carnaval de Concordia – Edición 2026.

La instancia administrativa se desarrollará en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Concordia, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, aprobado mediante Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, garantizando la transparencia, legalidad y correcta administración del procedimiento.

Este llamado a licitación forma parte de la planificación integral del Carnaval de Concordia 2026 y tiene como objetivo optimizar los servicios ofrecidos al público, fortaleciendo la experiencia del Sector VIP Turista y contribuyendo al desarrollo ordenado del evento.

Desde el Ente Permanente de Carnaval se destaca la importancia de avanzar con estos procesos administrativos en tiempo y forma, reafirmando el compromiso de una gestión responsable, organizada y profesional de cara a la próxima edición de la principal fiesta popular de la ciudad.

COMUNICACIÓN Y MEDIOS

Municipalidad de Concordia

https://twitter.com/MuniConcordia

www.facebook.com/Municipio.Concordia

www.instagram.com/municipalidad_de_concordia