SE REALIZÓ EL JUBILEO DE LOS ABUELOS EN LA CATEDRAL DE CONCORDIA

En la Catedral San Antonio de Padua de la ciudad de Concordia, se llevó a cabo el Jubileo de los Abuelos, una emotiva celebración que reunió a personas mayores, familias y miembros de la comunidad en un espacio de encuentro, fe y reflexión.

La actividad, organizada por el Hogar Casa de los Abuelos Nuestra Señora de Lourdes junto al Departamento de Políticas de la Tercera Edad, contó con una importante participación y se desarrolló en un clima de profunda emoción, poniendo en valor el rol de los adultos mayores como pilares fundamentales de la vida familiar y comunitaria.

Durante la jornada, la Jefa del Departamento de la Tercera Edad, Gladys Portugal, destacó la importancia de generar este tipo de espacios: “El Jubileo de los Abuelos es un momento para agradecer, acompañar y reconocer a quienes han construido nuestra historia. Nuestros adultos mayores son portadores de valores, de fe y de esperanza, y como Estado tenemos la responsabilidad de estar presentes, escucharlos y cuidarlos”, expresó.

Asimismo, Portugal subrayó el sentido humano y social del encuentro: “Cada actividad que realizamos busca fortalecer vínculos, combatir la soledad y promover una vejez activa y digna. Ver la Catedral colmada de abuelos y familias nos confirma que vamos por el camino correcto”, señaló.

El evento se enmarca en las políticas públicas impulsadas por la Municipalidad de Concordia, orientadas a promover el bienestar, la inclusión y el acompañamiento integral de las personas mayores, reafirmando el compromiso de continuar generando propuestas que fortalezcan su participación social y comunitaria.