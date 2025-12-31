Argentina firmó la compra de los cuatro Leonardo AW109 para la Armada Argentina

El Gobierno Nacional argentino finalizó en la tarde del 30 de diciembre el proceso de compra de los cuatro helicópteros Leonardo AW109 para equipar a la Armada Argentina, a través de la firma del contrato financiero entre el MinisterioArgentina firmó la compra de los cuatro Leonardo AW109 para la Armada Argentina de Economía y el Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (CACIB), por un total de 71,6 millones de euros. El contrato se firmó luego de que el decreto 924/2025 autorizara el 29 de diciembre la toma del crédito.

De esta manera se avanza finalmente en el reemplazo de los cuatro helicópteros AS555SN Fennec y se espera la entrega de los primeros dos ejemplares en 2025, en configuración básica, para iniciar el proceso de formación de las tripulaciones, los cuales serán seguidos por dos ejemplares con todos los equipos de misión, que se espera más adelante que sean instalados también en los dos aparatos iniciales.

La Armada Argentina espera además en un futuro cercano poder avanzar con la compra de los otros cuatro ejemplares que inicialmente estaban incluidos en la negociación, pero que por ahora no se incluyeron por cuestiones presupuestarias.