EL MUNICIPIO DE CONCORDIA CONTINÚA CON EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN PLAYAS Y BRINDA RECOMENDACION ES

EL MUNICIPIO DE CONCORDIA CONTINÚA CON EL MONITOREO DE LA CALIDAD DE AGUA EN PLAYAS Y BRINDA RECOMENDACIONES

Con el objetivo de garantizar la seguridad de los bañistas y preservar la salud pública, el municipio de Concordia a través de la Subsecretaría de Ambiente lleva adelante un plan de vigilancia y monitoreo de la calidad del agua en las playas habilitadas por la Municipalidad de Concordia y en aquellas con alta concurrencia de personas para actividades recreativas, complementando las acciones que la CARU está llevando a cabo.

El Departamento Técnico Ambiental (dependiente de la Subsecretaria de Ambiente) planifica y ejecuta el Plan de Vigilancia y Monitoreo de calidad del agua de uso recreativo de playas habilitadas en la ciudad de Concordia desde inicios de este año. Con el objetivo de obtener datos sobre la salubridad de las playas y cumplimentar la Resolución Provincial SMA 84/07.

El programa incluye un seguimiento semanal con toma de muestras para evaluar distintos parámetros microbiológicos de agentes patógenos y observación visual para las floraciones algales.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y RECOMENDACIONES

En paralelo, la Subsecretaría de Ambiente llevara adelante instancias de capacitación destinadas a guardavidas y personal de salud, con el fin de fortalecer la prevención y el autocuidado ante la posible presencia de cianobacterias asociadas a floraciones algales.

Asimismo, se dispuso cartelería preventiva en las playas, basada en un sistema de semáforo, ubicada en las garitas de guardavidas y acompañada por banderas de salubridad, que indica el estado del agua y las acciones recomendadas:

• Verde – Nivel de vigilancia: el agua se encuentra en condiciones aptas para el uso recreativo, sin presencia de floraciones.

• Amarillo – Nivel de alerta 1: existe riesgo. El agua presenta una apariencia verdosa dispersa. Se recomienda enjuagarse con agua limpia luego del baño.

• Rojo – Nivel de alerta 2: se observa una acumulación pastosa verde oscura o amarronada en el agua y la orilla. Se recomienda no ingresar al agua, ya que pueden liberarse toxinas perjudiciales para la salud.

El Municipio de Concordia recuerda a la comunidad la importancia de respetar las indicaciones del personal de guardavidas y la señalización instalada, así como de evitar la ingestión accidental de agua durante las actividades recreativas, como medidas fundamentales para el cuidado de la salud y el disfrute seguro de las playas.

Imagen de archivo

