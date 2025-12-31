CAMBIOS EN EL EMCONTUR CON FOCO EN LA CONTINUIDAD Y EL DESARROLLO TURÍSTICO

La Municipalidad de Concordia informó que el Lic. Laureano Schvartzman ha presentado su renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), cerrando una etapa de dos años de intenso trabajo al frente del organismo.

La renuncia fue presentada por motivos personales, en el marco de un proceso dialogado. Schvartzman continuará colaborando acompañando proyectos vinculados al desarrollo turístico de la ciudad y la región.

Para su reemplazo, el Secretario de Desarrollo Productivo, Federico Schattenhofer convocó a la Lic. María Belén Schauvinhold, profesional con amplia trayectoria y más de 15 años de experiencia en el sector turístico, tanto en el ámbito público como privado. Licenciada en Turismo y Hotelería, Schauvinhold cuenta con una sólida formación académica y un profundo conocimiento del territorio local y de la Región Salto Grande.

A lo largo de su carrera, se ha desempeñado en la gestión de destinos, planificación estratégica, desarrollo de productos turísticos y articulación público-privada, participando en proyectos clave vinculados al turismo termal, el turismo de salud y el posicionamiento regional. Actualmente, además, integra espacios institucionales provinciales vinculados al desarrollo turístico.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que este recambio garantiza continuidad institucional, refuerza el perfil técnico del EMCONTUR y consolida al turismo como una política estratégica de la gestión, orientada al desarrollo económico, la generación de empleo y la integración regional.

El intendente Francisco Azcué agradeció el compromiso y la excelente labor desarrollada por Laureano Schvartzman durante su gestión que supo posicionar a la ciudad y ratificó su confianza en que el nuevo equipo que continuará impulsando el crecimiento del turismo en Concordia.

