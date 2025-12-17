AVANZAN LAS OBRAS HÍDRICAS Y SE SOLICITA A LA COMUNIDAD UN USO RESPONSABLE DEL AGUA

La Municipalidad de Concordia, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS) lleva adelante un Plan de Infraestructura en Obras Hídricas que tiene como objetivo la realización de obras que permitan dar respuestas a los sectores que históricamente han sufrido desabastecimiento, principalmente en la temporada estival.

Una de esas obras es la perforación, recuperación de un tanque elevado y regulación de válvulas para mejorar la distribución de agua potable a los barrios Los Pájaros y Llamarada – Las Viñas, que permite inyectar a la red 1.850 litros de agua por hora y se está planificando armar un circuito semi-cerrado para aumentar la presión del suministro en esa zona.

El uso responsable del recurso es fundamental para que durante los días de alto consumo, las familias no se vean afectadas. Por este motivo, el Intendente Francisco Azcué, junto a autoridades del EDOS, mantuvieron una reunión con vecinos de los barrios mencionados donde los puso en conocimiento de lo que se está haciendo y planificando por lo que se les solicitó utilizar de manera cuidada el agua, sin derroches, como por ejemplo lo que puede ser el vaciado o llenado de piletines o piletas.

Asimismo, se planteó la situación de aquellos domicilios que utilizan el servicio mediante conexión directa a la red, solicitándoles la posibilidad de contar con tanques elevados a fin de disponer de una reserva de agua ante eventuales inconvenientes en el suministro.

Por último, se expuso la problemática de los sectores a los que actualmente no llega la red de distribución, quedando asumido el compromiso de trabajar en la evaluación y desarrollo de posibles soluciones para dichas áreas.

Del encuentro participaron el interventor del EDOS Javier Del Cerro y William Sosa, Gerente de Operaciones del EDOS.