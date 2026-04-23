LA MUNICIPALIDAD Y EL SERVICIO PENITENCIARIO FIRMARON CONVENIOS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER LA REINSERCIÓN SOCIAL Y EL TRABAJO

La Municipalidad de Concordia y la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos firmaron una serie de convenios de colaboración y asistencia mutua con el objetivo de fortalecer políticas de reinserción social a través del trabajo, la capacitación y la generación de oportunidades.

Se prevé la participación de internos seleccionados con autorización judicial, bajo supervisión del Servicio Penitenciario, mientras que la Municipalidad tendrá a su cargo la organización de las tareas, la provisión de herramientas y la cobertura mediante seguros. Asimismo, se contempla una gratificación mensual destinada a la Unidad Penal por las actividades desarrolladas.

Al respecto, el intendente Francisco Azcué destacó la posibilidad de avanzar en estas acciones conjuntas que representan el fortalecimiento del trabajo institucional que lleva adelante la gestión. “Estos convenios traen un beneficio para todas las partes, ya sea para los internos que se capacitan y pueden trabajar pero también para la comunidad en general ya que el beneficio es para la ciudad” sostuvo.

El Director General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, Inspector General Aníbal Alejandro Miotti subrayó: “Esto es muy importante para nosotros porque destaca la labor penitenciaria primeramente en base a lo que es la reinserción. Todo este esfuerzo y trabajo en conjunto se encamina a ese objetivo para que de esta manera los internos retribuyan positivamente a la sociedad”.

CONVENIOS

Uno de los acuerdos establece la comercialización de productos panificados elaborados por internos de la Unidad Penal Nº3 de Concordia, quienes participarán como colaboradores voluntarios en un espacio cedido por el municipio en el Parque Central Viñedos Moulins, promoviendo así la integración laboral y el vínculo con la comunidad.

El segundo convenio establece que los internos colaborarán en distintas tareas y servicios requeridos por el municipio, aportando mano de obra en actividades definidas según las necesidades operativas, en el marco de instancias formativas orientadas al aprendizaje y la reinserción social.

Estuvieron presentes el Secretario de Desarrollo Productivo Federico Schattenofer; el director de la Unidad N°3 Subprefecto Jorge Damián Vera; el Director Principal de Industria, Prefecto José Osuna; el Subsecretario de Desarrollo y Emprendedurismo, Gabriel Enguelberg; el Director de Empleo, Juan Manuel Scarzello y el Director de Cooperativismo y Asociativismo, Ariel Gorostegui.