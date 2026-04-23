SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE EL 1º DE MAYO

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Servicios Públicos, informa cómo será la modalidad de prestación del servicio de recolección durante el próximo feriado, viernes 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador.

En tal sentido, se comunica que el servicio se desarrollará de la siguiente manera:

Sectores 1 al 8: la empresa concesionaria VITSA no prestará servicio de recolección durante la jornada del feriado.

Sectores 9 al 26: correspondientes a la Dirección de Recolección de Residuos, se implementará un esquema de guardia sanitaria, garantizando únicamente la atención de situaciones esenciales.

Asimismo, se informa que la prestación del servicio se normalizará en la totalidad de los sectores, a partir del día sábado 2 de mayo, retomando los recorridos habituales.

Se solicita a la comunidad un compromiso activo en el cuidado del espacio público, llevando adelante una correcta disposición de los residuos, respetando días y horarios, lo que resulta fundamental para mejorar la calidad ambiental y optimizar el funcionamiento del servicio.