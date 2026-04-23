LA MUNICIPALIDAD LLEVA ADELANTE OBRAS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD

Dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, la Municipalidad de Concordia lleva adelante un programa de obras en distintos barrios de la ciudad que tienen que ver con bacheo, cordón cuneta y pluviales.

Este miércoles el Intendente Francisco Azcué, junto al secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel, estuvo recorriendo y supervisando algunos de los sectores que se están interviniendo.

“Todas estas obras se hacen con mano de obra y 100% con recursos municipales, con nuestros empleados y nuestras máquinas”, destacó Azcué, quien sostuvo que esto es posible al compromiso y responsabilidad de los contribuyentes y al manejo eficiente de los recursos que se pueden volcar en obras.

Uno de los lugares es calle Victorino Simón, entre boulevard San Lorenzo y Tucumán. Allí se realizan trabajos de conexión de pluviales para dar respuesta a una demanda de la comunidad que ante cada precipitación intensa, sufría las consecuencias. “En este lugar, ante cada lluvia y por haberse hecho mal las cosas, nuestros vecinos tenían problemas. Hoy estamos poniendo toda nuestra infraestructura para que esto quede bien y funcione” señaló el intendente Azcué.

“Este es un sitio donde eternamente había problemas porque debido a la pendiente, el agua venía con arena y pedregullo, tapando todo, afectando a los entubamientos que no estaban de manera correcta, haciendo que se vea perjudicado el asfalto, además de que teníamos que venir a limpiar ante cada lluvia” agregó Esquibel.

En calle Coldaroli y La Rioja se realizan trabajos de bacheo. “Acá el problema fue histórico debido a una vertiente. Por eso se está haciendo un trabajo con un lecho filtrante, con geotextil. También se va a encauzar el agua y replantear todos los niveles de badenes” explicó Esquibel.

Por otro lado, en la intersección de Avenida Chajarí y Salto Uruguayo, en el barrio Parque Río Uruguay, se comenzó con un plan de cordón cuneta. Está planificado intervenir 30 manzanas, acompañado de un programa de mantenimiento vial.

Por último, el secretario de Obras Públicas destacó que “se están resolviendo problemas que hace mucho tiempo deberían haber estado resueltos porque no lo hacían de manera correcta”.