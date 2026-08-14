*17 PROYECTOS DE CONCORDIA FUERON PRESELECCIONADOS PARA INTEGRAR EL FONDO

“JÓVENES EN ACCIÓN CLIMÁTICA 2026”*

Concordia es una de las 300 ciudades del mundo elegida para integrar el

Fondo “Jóvenes en Acción Climática”, una iniciativa internacional impulsada

por Bloomberg Philanthropies junto a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

(CGLU), que financia proyectos ambientales diseñados y liderados por

jóvenes de la ciudad.

Tras una convocatoria e inscripción previa, quedaron preseleccionados 17

proyectos presentados por distintos establecimientos educativos,

instituciones, organizaciones no gubernamentales y universidades.

Con el objetivo de avanzar en el armado de las propuestas, se llevó

adelante el Programa de Coaching para la formulación de las ideas,

destinado a acompañar a los equipos preseleccionados en el fortalecimiento

y la elaboración de sus propuestas.

El intendente Francisco Azcué destacó el compromiso que asumen los

participantes del programa al presentar propuestas ya que “es muy bueno

comprometerse con la ciudad, con responsabilidad y desde el lugar que nos

toca, como en este caso, jóvenes estudiantes de Concordia”.

“Este programa tiene que ver con elaborar un proyecto; que ese proyecto

tenga impacto en la comunidad y más aún cuando tiene relación con el

ambiente” resaltó Azcué, añadiendo que lo que se promueve en la actualidad

es “el desarrollo y crecimiento sostenible de las comunidades, de forma

cuidada por eso valoramos que sean parte de este paso”.

Por su parte, el subsecretario de Ambiente Joaquín Gobetto, destacó la

participación e interés de los asistentes: “si llegaron hasta acá es porque

sus proyectos están en vías de evaluación. Hoy avanzamos con el proceso de

mentoría para pulir los detalles de cada trabajo y de esa manera poder

tener más claro los objetivos. Valoramos la participación de los jóvenes

con este tipo de programas”.

Esta primera instancia ofrece herramientas y acompañamiento para que los

jóvenes puedan avanzar en la formulación de proyectos con impacto positivo

en la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso con

el cuidado del ambiente, relacionados con: energías renovables y eficiencia

energética; educación para la acción climática; biodiversidad,

infraestructura verde y adaptación al cambio climático; y gestión

sostenible de residuos y economía circular.

A través del Fondo “Jóvenes en Acción Climática”, los proyectos ganadores

podrán recibir subvenciones de entre 1.000 y 5.000 dólares.