*17 PROYECTOS DE CONCORDIA FUERON PRESELECCIONADOS PARA INTEGRAR EL FONDO
“JÓVENES EN ACCIÓN CLIMÁTICA 2026”*
Concordia es una de las 300 ciudades del mundo elegida para integrar el
Fondo “Jóvenes en Acción Climática”, una iniciativa internacional impulsada
por Bloomberg Philanthropies junto a Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), que financia proyectos ambientales diseñados y liderados por
jóvenes de la ciudad.
Tras una convocatoria e inscripción previa, quedaron preseleccionados 17
proyectos presentados por distintos establecimientos educativos,
instituciones, organizaciones no gubernamentales y universidades.
Con el objetivo de avanzar en el armado de las propuestas, se llevó
adelante el Programa de Coaching para la formulación de las ideas,
destinado a acompañar a los equipos preseleccionados en el fortalecimiento
y la elaboración de sus propuestas.
El intendente Francisco Azcué destacó el compromiso que asumen los
participantes del programa al presentar propuestas ya que “es muy bueno
comprometerse con la ciudad, con responsabilidad y desde el lugar que nos
toca, como en este caso, jóvenes estudiantes de Concordia”.
“Este programa tiene que ver con elaborar un proyecto; que ese proyecto
tenga impacto en la comunidad y más aún cuando tiene relación con el
ambiente” resaltó Azcué, añadiendo que lo que se promueve en la actualidad
es “el desarrollo y crecimiento sostenible de las comunidades, de forma
cuidada por eso valoramos que sean parte de este paso”.
Por su parte, el subsecretario de Ambiente Joaquín Gobetto, destacó la
participación e interés de los asistentes: “si llegaron hasta acá es porque
sus proyectos están en vías de evaluación. Hoy avanzamos con el proceso de
mentoría para pulir los detalles de cada trabajo y de esa manera poder
tener más claro los objetivos. Valoramos la participación de los jóvenes
con este tipo de programas”.
Esta primera instancia ofrece herramientas y acompañamiento para que los
jóvenes puedan avanzar en la formulación de proyectos con impacto positivo
en la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y el compromiso con
el cuidado del ambiente, relacionados con: energías renovables y eficiencia
energética; educación para la acción climática; biodiversidad,
infraestructura verde y adaptación al cambio climático; y gestión
sostenible de residuos y economía circular.
A través del Fondo “Jóvenes en Acción Climática”, los proyectos ganadores
podrán recibir subvenciones de entre 1.000 y 5.000 dólares.
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