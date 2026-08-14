*EL MUNICIPIO REALIZA EL RECAMBIO DE LUMINARIAS POR TECNOLOGÍA LED EN

DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Electrotecnia y

Comunicaciones, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos,

continúa implementando en distintos puntos de la ciudad el recambio del

sistema de alumbrado público por tecnología LED.

En este marco, se iniciaron los trabajos en calle San Martín, entre 25 de

Mayo y Humberto Primero, donde se reemplazan las luminarias existentes por

nuevas unidades. La incorporación de esta tecnología permite mejorar la

eficiencia energética y las condiciones de iluminación de la vía pública.

En el marco de este plan, el Municipio realizó una inversión con recursos

propios para la adquisición de 100 luminarias LED tipo colgante, destinadas

a dar continuidad al recambio de las luminarias existentes por tecnología

LED.

El cronograma de trabajos contempla también la intervención en calle San

Luis, desde San Lorenzo, y en otros sectores comprendidos dentro del área

de estacionamiento medido.