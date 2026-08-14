Seis empresas compiten por el millonario contrato de recolección de residuos en Concordia - Conectados Concordia

La Municipalidad de Concordia dio un paso clave para definir quién tendrá a su cargo parte del servicio de recolección domiciliaria de residuos en la ciudad. Este jueves se realizó la apertura de sobres de la Licitación Pública Nº 47/2026, en la que seis empresas presentaron ofertas que oscilan entre los 267,7 millones y los 400,5 millones de pesos mensuales.

El acto se llevó a cabo en la Dirección de Compras y Suministros y, según informó el Municipio, todo el proceso se desarrolló de manera electrónica mediante la plataforma oficial de proveedores, con la presentación de ofertas a través de archivos encriptados.

Las propuestas económicas fueron las siguientes:

Agrotécnica Fueguina S.A.C.I.F.

Ava Construcciones y Servicios S.A.

La oferta más baja correspondió a Bodegas y Viñedos Santa Elena, mientras que la más elevada fue presentada por Transportes Malvinas S.R.L.

Desde el Municipio señalaron que todas las ofertas fueron consideradas admisibles en una primera instancia y que ahora serán analizadas por la Comisión Evaluadora, que tendrá en cuenta tanto los aspectos económicos como los requisitos técnicos previstos en el Pliego de Bases y Condiciones.

Entre los criterios que se evaluarán figuran los antecedentes en servicios similares, la antigüedad y el estado de la flota, las certificaciones de calidad ISO 9001 y de gestión ambiental ISO 14001, además del plan operativo y los mecanismos de contingencia propuestos por cada empresa.

Una vez finalizada esa etapa, se definirá la adjudicación del contrato para la prestación de un servicio considerado esencial para la ciudad.

El Gobierno municipal sostuvo que el objetivo del proceso es garantizar la continuidad y la calidad de la recolección de residuos mediante un procedimiento abierto, competitivo y transparente, como parte del plan de mejora del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos en Concordia.Fuente: Municipalidad de Concordia

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Fuente: Conectados Concordia

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