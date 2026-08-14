*EL PROGRAMA HUERTA FAMILIAR ACOMPAÑA A 500 FAMILIAS EN MÁS DE 20 BARRIOS
DE CONCORDIA*
La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo
Productivo, continúa fortaleciendo el Programa Huerta Familiar mediante un
abordaje territorial que brinda acompañamiento, seguimiento y asesoramiento
técnico a las familias que participan de la iniciativa.
A partir del trabajo sostenido en los barrios, comienzan a observarse los
primeros resultados concretos del programa: las familias ya están
produciendo hortalizas de temporada otoño-invierno, incorporando parte de
esta producción a su alimentación cotidiana y fortaleciendo hábitos
vinculados al consumo de alimentos saludables.
Actualmente, el Programa Huerta Familiar alcanza a más de 20 barrios de la
ciudad y cuenta con alrededor de 500 familias adheridas. El acompañamiento
se realiza de manera permanente mediante visitas semanales de operadores
territoriales de la Secretaría de Desarrollo Productivo, quienes realizan
el seguimiento de cada huerta y acompañan a las familias en las distintas
etapas del proceso.
A este trabajo territorial se suma el asesoramiento técnico de un ingeniero
agrónomo, que brinda recomendaciones y herramientas para mejorar las
prácticas de cultivo, optimizar la producción y favorecer el desarrollo de
huertas familiares sustentables.
Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron la importancia de
este acompañamiento, señalando que “el objetivo es que cada familia pueda
apropiarse de la huerta como una herramienta para producir sus propios
alimentos, mejorar su alimentación y recuperar una práctica que durante
muchos años formó parte de la vida cotidiana de nuestros hogares”.
El programa busca no solo promover el autoconsumo, sino también recuperar y
fortalecer la cultura de la huerta familiar en Concordia, generando las
condiciones para que cada vez más hogares puedan producir alimentos
saludables en sus propios espacios.
En este sentido, uno de los principales objetivos es continuar ampliando el
alcance de la iniciativa y llegar a una mayor cantidad de familias de la
ciudad, acercando capacitación, asistencia técnica y acompañamiento desde
el territorio.
La producción de hortalizas de temporada que ya realizan las familias
constituye uno de los primeros resultados del trabajo desarrollado y
refleja el impacto de una política pública que promueve la producción
local, la alimentación saludable, el autoconsumo y el fortalecimiento de
las familias concordienses.
El Programa Huerta Familiar forma parte de las políticas de desarrollo
productivo impulsadas por la Municipalidad de Concordia y tiene como
horizonte recuperar la cultura de tener una huerta en cada hogar,
promoviendo una ciudad donde más familias puedan producir sus propios
alimentos de manera saludable y sustentable.
Comentarios (0)
Todavía no hay comentarios. ¡Sé el primero!