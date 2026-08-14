*EL PROGRAMA HUERTA FAMILIAR ACOMPAÑA A 500 FAMILIAS EN MÁS DE 20 BARRIOS

DE CONCORDIA*

La Municipalidad de Concordia, a través de la Secretaría de Desarrollo

Productivo, continúa fortaleciendo el Programa Huerta Familiar mediante un

abordaje territorial que brinda acompañamiento, seguimiento y asesoramiento

técnico a las familias que participan de la iniciativa.

A partir del trabajo sostenido en los barrios, comienzan a observarse los

primeros resultados concretos del programa: las familias ya están

produciendo hortalizas de temporada otoño-invierno, incorporando parte de

esta producción a su alimentación cotidiana y fortaleciendo hábitos

vinculados al consumo de alimentos saludables.

Actualmente, el Programa Huerta Familiar alcanza a más de 20 barrios de la

ciudad y cuenta con alrededor de 500 familias adheridas. El acompañamiento

se realiza de manera permanente mediante visitas semanales de operadores

territoriales de la Secretaría de Desarrollo Productivo, quienes realizan

el seguimiento de cada huerta y acompañan a las familias en las distintas

etapas del proceso.

A este trabajo territorial se suma el asesoramiento técnico de un ingeniero

agrónomo, que brinda recomendaciones y herramientas para mejorar las

prácticas de cultivo, optimizar la producción y favorecer el desarrollo de

huertas familiares sustentables.

Desde la Secretaría de Desarrollo Productivo destacaron la importancia de

este acompañamiento, señalando que “el objetivo es que cada familia pueda

apropiarse de la huerta como una herramienta para producir sus propios

alimentos, mejorar su alimentación y recuperar una práctica que durante

muchos años formó parte de la vida cotidiana de nuestros hogares”.

El programa busca no solo promover el autoconsumo, sino también recuperar y

fortalecer la cultura de la huerta familiar en Concordia, generando las

condiciones para que cada vez más hogares puedan producir alimentos

saludables en sus propios espacios.

En este sentido, uno de los principales objetivos es continuar ampliando el

alcance de la iniciativa y llegar a una mayor cantidad de familias de la

ciudad, acercando capacitación, asistencia técnica y acompañamiento desde

el territorio.

La producción de hortalizas de temporada que ya realizan las familias

constituye uno de los primeros resultados del trabajo desarrollado y

refleja el impacto de una política pública que promueve la producción

local, la alimentación saludable, el autoconsumo y el fortalecimiento de

las familias concordienses.

El Programa Huerta Familiar forma parte de las políticas de desarrollo

productivo impulsadas por la Municipalidad de Concordia y tiene como

horizonte recuperar la cultura de tener una huerta en cada hogar,

promoviendo una ciudad donde más familias puedan producir sus propios

alimentos de manera saludable y sustentable.