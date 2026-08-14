*CONCORDIA CONTINÚA IMPULSANDO EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLÓGICA*
En Concordia, las empresas tecnológicas y de la economía del conocimiento
que se inscriben en el Registro Municipal de Empresas de la Economía del
Conocimiento (REC) obtienen la exención total de la Tasa Comercial y la
Tasa General Inmobiliaria por 5 años, con opción a prorrogar por 5 años más.
La norma, promovida por la Municipalidad de Concordia, favorece la
inversión, el desarrollo, la generación de empleo y la radicación de
empresas tecnológicas en la ciudad. Actualmente ya son 4 las empresas
radicadas en la ciudad que se han sumado.
A esos beneficios accedió la firma Xenom S.R.L., una empresa de base
tecnológica que desarrolla soluciones avanzadas de software, inteligencia
artificial y automatización de procesos diseñadas específicamente para la
transformación digital de organizaciones productivas.
Tras remarcar los alcances que tiene el ingreso Registro Municipal de
Empresas de la Economía del Conocimiento, el intendente Francisco Azcué
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