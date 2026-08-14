*CONCORDIA CONTINÚA IMPULSANDO EL CRECIMIENTO DE EMPRESAS DE BASE

TECNOLÓGICA*

En Concordia, las empresas tecnológicas y de la economía del conocimiento

que se inscriben en el Registro Municipal de Empresas de la Economía del

Conocimiento (REC) obtienen la exención total de la Tasa Comercial y la

Tasa General Inmobiliaria por 5 años, con opción a prorrogar por 5 años más.

La norma, promovida por la Municipalidad de Concordia, favorece la

inversión, el desarrollo, la generación de empleo y la radicación de

empresas tecnológicas en la ciudad. Actualmente ya son 4 las empresas

radicadas en la ciudad que se han sumado.

A esos beneficios accedió la firma Xenom S.R.L., una empresa de base

tecnológica que desarrolla soluciones avanzadas de software, inteligencia

artificial y automatización de procesos diseñadas específicamente para la

transformación digital de organizaciones productivas.

Tras remarcar los alcances que tiene el ingreso Registro Municipal de

Empresas de la Economía del Conocimiento, el intendente Francisco Azcué