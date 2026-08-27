1822: EL DESTINO DE AMÉRICA FRENTE A FRENTE”: UNA PROPUESTA CULTURAL SOBRE SAN MARTÍN Y BOLÍVAR

En el marco de la Semana Cultural previa a la XXXIII Fiesta Provincial del

Inmigrante, la Colectividad Venezolana de Concordia llevará adelante el

encuentro cultural e histórico “1822: El destino de América frente a

frente”.

La actividad se desarrollará este sábado 29 de agosto, desde las 18:00

horas, en Fundación Magma, ubicada en Alberdi 119, con entrada libre y

gratuita.

La propuesta tendrá como eje el encuentro de Guayaquil de 1822 entre los

generales José de San Martín y Simón Bolívar, uno de los acontecimientos

trascendentales del proceso de emancipación de América Latina. El encuentro

buscará acercar a la comunidad una mirada histórica sobre aquel episodio y

poner en valor los vínculos culturales e históricos entre Argentina y

Venezuela.

Durante la jornada, el profesor Gustavo Martínez realizará una

contextualización histórica y académica sobre el encuentro de Guayaquil,

abordando el escenario político y militar de la época, las circunstancias

que rodearon la reunión y las distintas interpretaciones desarrolladas

posteriormente por la historiografía.

Como parte de la propuesta, dos actores de la ciudad personificarán a San

Martín y Bolívar en una dramatización artística de la despedida de ambos

libertadores. La representación estará basada en el contexto histórico y en

las interpretaciones existentes.

La iniciativa forma parte de las actividades de la Semana Cultural que

antecede a la XXXIII Fiesta Provincial del Inmigrante y se suma a las

propuestas que buscan promover la diversidad, la memoria y la cultura de

las distintas colectividades que integran la comunidad de Concordia.