1822: EL DESTINO DE AMÉRICA FRENTE A FRENTE”: UNA PROPUESTA CULTURAL SOBRE SAN MARTÍN Y BOLÍVAR

En el marco de la Semana Cultural previa a la XXXIII Fiesta Provincial del
Inmigrante, la Colectividad Venezolana de Concordia llevará adelante el
encuentro cultural e histórico “1822: El destino de América frente a
frente”.
La actividad se desarrollará este sábado 29 de agosto, desde las 18:00
horas, en Fundación Magma, ubicada en Alberdi 119, con entrada libre y
gratuita.
La propuesta tendrá como eje el encuentro de Guayaquil de 1822 entre los
generales José de San Martín y Simón Bolívar, uno de los acontecimientos
trascendentales del proceso de emancipación de América Latina. El encuentro
buscará acercar a la comunidad una mirada histórica sobre aquel episodio y
poner en valor los vínculos culturales e históricos entre Argentina y
Venezuela.
Durante la jornada, el profesor Gustavo Martínez realizará una
contextualización histórica y académica sobre el encuentro de Guayaquil,
abordando el escenario político y militar de la época, las circunstancias
que rodearon la reunión y las distintas interpretaciones desarrolladas
posteriormente por la historiografía.
Como parte de la propuesta, dos actores de la ciudad personificarán a San
Martín y Bolívar en una dramatización artística de la despedida de ambos
libertadores. La representación estará basada en el contexto histórico y en
las interpretaciones existentes.
La iniciativa forma parte de las actividades de la Semana Cultural que
antecede a la XXXIII Fiesta Provincial del Inmigrante y se suma a las
propuestas que buscan promover la diversidad, la memoria y la cultura de
las distintas colectividades que integran la comunidad de Concordia.
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